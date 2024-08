Parádés verseny férfi 400 méteren, három centi döntött férfi diszkoszvetésben

A szerdai versenynap is kiemelkedő színvonalú finálékat tartogatott a párizsi olimpia atlétikaversenyein.

A leginkább várt futószám a férfi 400 méter döntője volt, melyen remek futásra volt kilátás, azután, hogy az elődöntőben hárman, az amerikai Quincy Hall, a grenadai Kirani James, és a zambiai Muzala Samukonga is 44 másodpercen belül futott, míg a friss Európa-csúcstartó brit Matthew Hudson-Smith 44.07-tel nyerte futamát.

A döntő aztán a vártnál is parádésabb végjátékot hozott, holott sokáig úgy tűnt, Hudson-Smith nyeri meg simán a versenyt. A brit vágtázó a célegyenesre komoly előnnyel fordult és egészen az utolsó méterekig stabilan az első helyen futott, Hall azonban az ötödik helyről, közel tízméteres hátrányt dolgozott le vele szemben, a cél előtt egy méterrel ment el mellette és egészen szenzációs, 43.40 másodperces idővel győzött, ami csupán 36 századdal marad el a világcsúcstól. A célba érve láthatóan roppant bosszús Hudson-Smith 43.44-re javította alig két hete felállított 43.74-es kontinensrekordját. A bronzérmet Samukonga szerezte meg, míg a 2012-es londoni bajnok Kirani Jamesnek csupán ötödik helyet ért 43.87-es eredménye.

Férfi diszkoszvetésben borult a papírforma, a világcsúcstartó Mykolas Alekna ugyanis csupán ezüstérmes lett, míg a tavalyi világbajnok, címvédő svéd Daniel Stahlnak meg kellett elégednie a hetedik hellyel, a 2022-es vb-győztes szlovén Kristjan Cehnek pedig a negyedikkel. A győzelmet kereken 70 méteres eredménnyel a jamaicai Roje Stona szerezte meg, három centivel túldobva Aleknát, míg a bronzérem a 69,31-ig jutó ausztrál Matthew Denny nyakába kerül.

Truly an underdog story right there😮.

Jamaica’s🇯🇲 Roje Stona in 8th place, throwing a 70m, a personal best, breaking the #Olympic Record just set by Lithuania’s🇱🇹 Alekna of 69.97m and getting First Spot where he remained for the🥇👏👏 pic.twitter.com/BTzzhWcZKQ

— Isaia Lautasi (@Isaia685) August 7, 2024