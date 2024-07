Paolini a Roland Garros után újra döntőben

Jasmine Paolini a Roland Garros után a wimbledoni teniszbajnokságon is döntőbe jutott, miután három szettben legyőzte Donna Vekicet.

A 28 éves olasz játékos – akinek az idei évet megelőzően második forduló volt a legjobb Grand Slam-szereplése – a csütörtöki elődöntőben azt a horvát Donna Vekicet győzte le drámai és maratoni mérkőzésen, aki pályafutása során először jutott a legjobb négy közé GS-viadalon.

