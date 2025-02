„Pánikigazolás” – A Sky Sports szakértője kritizálta a Cityt

Paul Merson szerint a Manchester City még mindig túlságosan Rodri-függő, és ha a spanyol középpályás visszatér, akkor az új igazolás labdába se rúghat majd mellette.

Paul Merson, az Arsenal egykori klasszisa élesen bírálta a Manchester City átigazolási politikáját, különösen Nico González szerződtetését, amelyet a téli átigazolási időszak utolsó napján véglegesítettek. A szakértő szerint a 50,2 millió fontos igazolás felesleges volt, mivel a spanyol középpályás várhatóan nem kap majd sok játékidőt Pep Guardiola csapatában.

Merson a Sky Sports műsorában kritizálta a Man. City döntését, kiemelve, hogy a csapat fő problémája továbbra is a Rodri-függőség. „Rodri egyszerre látja előre a veszélyt, fegyelmezett, irányítja a középpályát és gyorsan mozgatja a labdát” – mondta az egykori Arsenal-játékos, utalva arra, hogy González nem fogja tudni kiszorítani a spanyol középpályást a kezdőcsapatból.

„Amint Rodri felépül, González csak a kispadon fog ülni” – jelentette ki Merson. „Hacsak nem játszatják őket együtt, de erre szerintem nincs szükség.”

A korábbi angol válogatott játékos szerint a City feleslegesen költött hatalmas összeget egy olyan játékosra, akinek hosszú távú szerepe kérdéses a csapatnál. „Ez a probléma a magas fizetésekkel és a játékosvásárlással” – tette hozzá Merson. „Amint elkezdődik a következő szezon, González valószínűleg a padon ül majd, miközben hatalmas pénzeket keres.”

A szakértő azt is kiemelte, hogy a Manchester City akadémiájának tehetségei, például James McAtee, hátrányba kerülhetnek az új igazolások miatt. „McAtee óriási jövő előtt áll, de ha a City ilyen játékosokat vesz, akkor valószínűleg el kell adniuk őt a pénzügyi fair play miatt.” Mint ahogyan például tettek korábban Cole Palmer esetében is.

