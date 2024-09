Pálos Péter már biztosan érmes a paralimpián

A címvédő Pálos Péter megnyerte negyeddöntőjét, így már biztosan érmet szerez az asztaliteniszezők MS11-es kategóriájában a párizsi paralimpián.

A Városi SE Dunakeszi sportolója, aki a múlt héten ünnepelte a 39. születésnapját, a hétfői első fordulóban egy hongkongi ellenféllel szemben diadalmaskodott négy szettben, szerdán pedig a hazai környezetben szereplő Lucas Créange volt az ellenfele. A francia játékost három éve, Tokióban legyőzte az elődöntőben.

A közel teltházas Dél-párizsi 4-es Arénában a közönség már a bemutatásnál óriási hangorkánnal üdvözölte Créange-ot, majd a szurkolók később minden megszerzett pontját őrjöngve ünnepelték.

Pálos törekedett arra, hogy ez minél kevesebbszer történjen meg, s ha nehezen is, de negyedik szettlabdáját értékesítve hozta az első játszmát. A szomszédos asztalon is egy francia játékos küzdött, ami dupla hanghatást jelentett, így a magyar asztaliteniszezőnek gyakorlatilag folyamatosan figyelnie kellett arra is, hogy kizárja a körülményeket – a publikum egy alkalommal még a francia himnuszra, a Marseillaise-re is rázendített.

A második játszmában egy-egy ponttal mindig Créange vezetett, de aztán Pálos 5-6-ról fordított, s 10-6-nál újabb szettlabdákhoz jutott. Ezek közül a harmadikat kihasználta, megduplázta játszmaelőnyét, és karnyújtásnyira került az elődöntőtől, egyben az újabb éremszerzéstől.

A harmadik felvonásban is a magyar játékos irányított, végül magabiztosan, három játszmában nyert.

Az enyhe értelmi fogyatékossággal született Pálos London és Tokióban arany-, Rio de Janeiróban bronzérmet szerzett, s most már biztos, hogy pályafutása negyedik paralimpiájáról is medállal tér majd haza.

Hogy milyen színűvel, az a csütörtöki elődöntő (12.00) és remélhetőleg döntő (20.15) után derül ki.

„Titkon reménykedtem csak az éremben, úgyhogy a folytatásban már mindegy, mi történik, én már csak boldogan mehetek haza. Persze mindent megteszek majd az elődöntőben is„

– értékelt a címvédő.