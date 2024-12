Palmer újabb rekordokat adott át a múltnak

A Chelsea sztárja bekerült a Premier League históriás könyveibe a Spurs elleni rangadón értékesített két tizenegyesével.

A londoni Kékek a tizedik percben már kétgólos hátrányban voltak a Tottenham Hotspur otthonában, a végén azonban 4-3-ra Maresca fiai diadalmaskodtak. Kellett ehhez Cole Palmer is, aki két gólja mellett egy „gólpasszt” is kiosztott. A vezető gól előtt az őrületbe kergette a hazai védőket, majd megpattanó lövése épp Enzo Fernández elé került.

A vasárnapi városi rangadón két alkalommal is az Eb-ezüstérmes Palmer állt a labda mögé. Anthony Taylor előbb Bissouma, majd Sarr szabálytalanságáért ítélt tizenegyest a Chelsea javára.

Először a Guglielmo Vicario korábbi sérülése miatt a kapuba kerülő Fraser Forster jobb kezére lőtt, majd – már 3-2-es előnyben – eszméletlen hidegvérrel panenkázta honfitársa hűlt helyére a játékszert.

Utóbbi találattal Palmer sorozatban tizenkettedik büntetőjét értékesítette, amivel megdöntötte a korábbi PL-rekordot, amit Yaya Touré tartott (11) a Manchester City labdarúgójaként.

12/12 🎯

Cole Palmer sets the record for most Premier League penalties scored without a miss.

And he sealed it with a Panenka 🧊 pic.twitter.com/TOlhRKKw0N

— B/R Football (@brfootball) December 8, 2024