Palmer gólörömével lopta be magát a közönség szívébe a bahamai dartsos

Már harmadik napja zajlik a PDC darts-világbajnokság, amelynek még az első körös mérkőzései mennek. A nyitófordulóban pedig ahogyan megszokhattuk számos különleges figura, szórakoztató egyéniség tűnik fel az Ally Pally színpadján. Nem volt ez másképp kedden sem, amikor is új közönségkedvenc született. A teljes ismeretlenségből jövő bahamai Rashad Sweeting ugyan 3-1-re kikapott Jeffrey de Graaftól, de mosolygós, őszinte játékával belopta magát az Alexandra Palace nézőinek szívébe.

Pláne, hogy a meccs elején 1-0-ra még ő vezetett, és amikor megdobta az első 180-asát, a Chelsea játékosának, Col(d)e Palmernek a gólörömével ünnepelt. A svéd De Graaf végül magabiztos győzelemmel jutott tovább és így ő játszhat majd Gary Andersonnal, amiről Sweeting elmondása alapján régóta álmodott. Ám ez a játék kedden – még egy 124-es kiszállója ellenére is – kevés volt tőle.

First 180 on the World Champs stage followed by the Cold Palmer celebration 🧊😂

Who cares if it leaves double seven… An Ally Pally legend is born in Rashad Sweeting 🇧🇸👏 pic.twitter.com/1DPynnbfps

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2024