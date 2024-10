Palesztin zászlót akart bevinni a BL-meccsre – kőkeményen léptek fel ellene a német rendőrök

Nem tudni, hogy mi volt a pontos terve annak a Celtic-szurkolónak, aki egy palesztin zászlót szeretett volna bevinni a Signal Iduna Parkba.

A vendégek drukkere az övében csavarva vitte a zászlót, amikor a „rend éber őrei” megállították. A másik skót drukker által készített felvételen az nem érthető, hogy mit mondott, de nagyon úgy tűnt, hogy nem akarta odaadni a zászlót.

Hogy indokolt volt-e a fellépés, azt mindenki eldöntheti saját belátása szerint? De amikor a rendőrök észrevették, hogy felveszik, ami történik, lemásztak áldozatukról. Onnan csak verbálisan adták tudtára, hogy ez a zászló, erre nézőtérre nem fog bejutni.

A palesztin zászlót tehát elkobozták, a gazdája pedig megnézhette a meccset.

Ilyen előzmények után persze abban sem telt sok öröme. Hiszen a Celtic kiütéses vereséget szenvedett a Dortmund vendégeként.

German police brutally assaulted a Celtic fan for carrying a Palestinian flag during last night’s game against Dortmund at Signal Iduna Park. pic.twitter.com/5JFAUFZOzC

— Leyla Hamed (@leylahamed) October 2, 2024