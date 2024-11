Padlón a Manchester City

Zsinórban ötödik mérkőzését vesztette el az angol bajnok. Miután 4-0-ás kiütéses vereséget szenvedett hazai pályán a Tottenham ellen.

Mondhatni mind a két együttes ugyanazt a sormintát követte, mint az utóbbi meccsein. Hiszen a City – hiába volt Pep Guardiola szerződéshosszabbítása a héten mindenki megnyugtatására – ismét vesztett. Mert végig támadta ugyan a meccset, képtelen volt gólt szerezni.

23-szor lőttek kapura a kék mezesek, amiből öt esetben ment valóban kapura a labda, de egyik helyzetükből sem lett gól.

A másik oldalon a Tottenham követte a sormintáját, már ami a bajnokságban jellemzi a gárdát. Hiszen egy vereség után, mindig győz Postecoglou csapata. Egy másik jó szokását is megtartotta az ausztrál menedzser által irányított gárda. Idegenben eddig ugyanis csak Manchesterben tudott győzni a Tottenham. De miután megverte a Unitedet, most a Cityt is.

A héten még az új címerük miatt mosolyogták meg a klubot, de a hétvégén már ők nevettek.

Egyébként a Tottenham, a születésnapos James Maddison duplájával vezetett 2-0-ra már a 20 percben. Pedro Porro az 53. percben gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát. A kegyelemdöfést pedig Brennan Johnson adta meg a hosszabbítás harmadik percében.

A City a 4-0-ás zakó ellenére maradt második a tabellán, de hogyha a Liverpool vasárnap győz, akkor már nyolc pontos lesz az előnye. A Tottenham pedig ezzel a sikerével fellépett a hatodik, még nemzetközi kupaindulást érő pozícióba.

A City minden sorozatot figyelembe véve megszakítás nélkül tehát ötödik találkozóját veszítette el. Edzői pályafutása során Guardiola még soha nem kapott ki egymás után ennyiszer.

Premier League, 12. forduló:

Manchester City-Tottenham Hotspur 0-4 (0-2)