Özbas Szofi olimpiája is véget ért

A 63 kilogrammos Özbas Szofi kikapott a nyolcaddöntőben, így helyezetlenül zárt kedden a párizsi olimpia cselgáncstornáján.

A BHSE versenyzőjére az Európa-bajnoki címvédő cseh Renata Zachova elleni vazaaris diadala után a 16 között a tokiói bronzérmes, vb-második és kétszeres kontinensbajnok kanadai Catherine Beauchemin-Pinard várt, akivel 1/2-re állt a győzelmi mérlege. Legutóbb, idén februárban az észak-amerikai dzsúdós bizonyult jobbnak a bakui Grand Slamen.

A negyedik csata kiegyenlített küzdelmet hozott, a 22 éves magyar remekül tartotta a lépést nyolc esztendővel rutinosabb riválisával. Egy-egy intés után fél perccel a négyperces alapidő vége előtt dőlt el a meccs, amikor Beauchemin-Pinard kiemelte és földhöz vágta a vb- és Eb-bronzérmes Özbast, így ipponnal nyert.

