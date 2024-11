Ovecskin újabb gólokkal közelített a rekord felé, majd megsérült

39 évesen úgy játszik, mint legjobb éveiben.

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) gólrekordjára törő Alekszandr Ovecskin kétszer volt eredményes a Utah HC elleni 6-2-es idegenbeli siker alkalmával, ám a Washington Capitals orosz sztárja a harmadik harmadban lábsérülést szenvedett. Ovecskin az elmúlt két találkozón öt gólt ütött, így összesítésben 868-nál jár. A csúcsot Wayne Gretzky tartja 894-gyel, azaz már csak 27 találat hiányzik a rekorddöntéshez. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a sérülés milyen komoly, és kell-e kihagynia összecsapást a közeljövőben.

Forget just breaking Gretzky’s record—Ovi’s chase has a new twist. Can he do it in fewer games than The Great One?

🏒 Gretzky: 894 goals in 1,487GP

🔥 Ovechkin: 866 goals in 1,443GP

If he scores 29 more in the next 44 games, he’ll hit 895 in fewer games. 🤯 Absolute madness.

— Dan Riccio (@danriccio_) November 18, 2024