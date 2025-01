Osztrák vezetőedzője lett a magyar válogatott játékos csapatának

Miron Muslic lett a Szűcs Kornélt is foglalkoztató, angol másodosztályú Plymouth Argyle labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Az osztrák szakember Wayne Rooney-t követi a poszton, akivel december utolsó napján bontott szerződést a klubvezetés.

A 42 éves Muslic korábban hazájában többek között az SV Ried és az FAC együttesénél dolgozott, 2022-től december elejéig pedig a belga Cercle Brugge trénere volt.

A Plymouth jelenleg sereghajtó a Championshipben. Szűcs Kornél eddig egyszer lépett pályára a magyar válogatottban, a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen jutott szerephez. Klubjában rendszeresen játszik.

We are delighted to announce the appointment of Miron Muslic as Argyle’s new Head Coach.

Welcome to Argyle, Miron! 💚

— Plymouth Argyle FC (@Argyle) January 10, 2025