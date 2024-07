„Ostoba” – mondta a kisétáló De Bruyne a riporter felvetésére

Belgium újabb nem túl fényes mérkőzést lehozva búcsúzott a 2024-es Európa-bajnokságtól. A franciák elleni 1-0-s vereség utáni sajtótájékoztatón Kevin de Bruyne kapott olyan kérdést, amiről megvolt a véleménye.

Kevin De Bruyne az ukránok elleni 0-0-s döntetlent követő szurkolói füttyszó utáni döntésével is bekerült híreink közé, hogy aztán a Franciaországtól elszenvedett Eb-nyolcaddöntős vereség és kiesés után is újra róla, illetőleg a megjegyzéseiről szóljanak a híradások.

A 33 esztendős belga csapatkapitány Belgium „Aranygenerációjáról” kapott csípős kérdést, aminek a végén levonult a pulpitusról, és sarkos véleményt fogalmazott meg a riporterről, avagy annak kérdéséről.

És ekkor jött, fejrázás közben a talán kissé túlzó kijelentés:

🇧🇪🗣️ When asked about Belgium’s „golden generation” that hasn’t won a single trophy, De Bruyne responded with a resounding „Stupid!” 🤯

— Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) July 1, 2024