Összeverekedett a Boca kapusa a szurkolókkal

A Boca Juniors felfüggesztette kapusát, amiért az a River Plate elleni vereség után nekitámadt a saját szurkolóinak.

Sergio Romero nem ismeretlen név az európai drukkerek előtt sem, hiszen több európai csapatban is, így a Manchester United-ben is védett. De olimpiai bajnoknak és világbajnoki ezüstérmesnek is mondhatja magát.

37 évesen pedig a Boca Juniors első számú kapusa, de az argentin hálóőrök „jó szokását” megtartva könnyen elveszti a türelmét.

Ez történt vele a Boca Juniors-River Plate rangadó után is.

Az 1-0-ra elveszített meccset követően a levonuló játékosokat verbálisan inzultálták a szurkolók, amit Romero nemcsak nehezményezett, hanem kilépett a sorból, felment a tribünre és elkezdte fojtogatni az egyik drukkert.

Többeknek kellett lefogni, hogy az öltözőbe tereljék.

A Boca Juniors az eset után aztán saját hatáskörében két meccsre eltiltotta kapusát.

A botrány egyébként nem igazán hiányzott a csapatnak egyébként sem. Hiszen míg a rangadó-győztes River Plate a tabella élén áll Argentínában, addig a Boca Juniors a 11. helyre csúszott vissza, miután elveszítette utolsó két meccsét.