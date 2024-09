Összejött az amerikai szurkolók álma a US Openen

A 2005-ös US Open óta először lesz tisztán amerikai férfi elődöntő egy Grand Slam-tornán.

Taylor Fritz igazi áttörést ért el karrierjében hazai pályán a US Openen.

A 12. helyen kiemelt amerikai a negyedik kiemelt Alexander Zverevet győzte le egy izgalmas mérkőzésen New Yorkban, és ezzel bejutott élete első Grand Slam-elődöntőjébe.

„Csodálatosan érzem magam” – mondta a pályán adott interjújában Fritz, aki 0-4-re állt a Grand Slam-versenyek nyolcaddöntős összecsapásain.

„Az elmúlt években sokszor voltam már negyeddöntőben, és a mai nap egyszerűen más érzés volt. Tényleg úgy érzem, hogy itt volt az ideje, hogy egy lépéssel továbbjussak, és csak úgy illik, hogy ezt itt, ezen a pályán, a [US] Openen, ez előtt a közönség előtt tegyem meg.”

Fritz zsinórban másodszor járt sikerrel Zverev ellen, aki jelenleg az ‘élő’ világranglista 2. helyezettje.

Fritz 13 bréklabdát szerzett Zverev erős adogatásai ellenére, és ezek közül kettőt értékesített is a győzelemhez vezető úton, az Arthur Ashe Stadionban tomboló hazai szurkolók nagy örömére.

A 26 éves játékos, aki idén az Australian Openen és Wimbledonban is negyeddöntőbe jutott, 2024-ben már 16-3-ra áll a Grand Slam-tornákon.

