Összejött a Sinner-Alcaraz álomdöntő Pekingben

A tenisz jelenlegi legizgalmasabb rivalizálása újabb fejezettel bővül, amikor a világelső Jannik Sinner a spanyol Carlos Alcaraz ellen játszik majd a China Open döntőjében.

„Kemény meccs lesz. Most már nagyon jól ismerjük egymást, de minden meccs más, így a pályán is kicsit más a helyzet, mint az előző két meccsen. De majd meglátjuk” – mondta Sinner a pályán adott interjújában. „Boldog vagyok, hogy ismét itt lehetek a döntőben. Nagyon-nagyon jól alakul a szezonom, és döntőt játszani mindig nagyszerű pillanat. Csak remélem, hogy holnap mindkettőnk részéről jó meccs lesz.”

Ezúttal, amikor ismét összecsapnak Pekingben, Sinner 15 meccses győzelmi sorozattal érkezik. Alcaraz szintén formában van, hiszen nyolc egymást követő mérkőzést nyert meg, és idén győzelmet aratott a Roland Garroson és Wimbledonban is.

A spanyol 5-4-es előnnyel várja a találkozót, már ami a kettejük párharcát illeti. Ez lesz a második találkozójuk döntőben – Sinner legutóbb három szettben győzte le Alcaraz-t az umagi fináléban még 2022-ben.

A spanyol a nap korábbi szakaszában 7-5, 6-3-ra legyőzte Daniil Medvegyevet, és ezzel bejutott a pekingi ATP 500-as verseny döntőjébe.

Fotó: China Open

„Azt hiszem, mindketten elég jól kezdtük a mérkőzést” – mondta Alcaraz, miután nyolc tornaszintű mérkőzésre növelte győzelmi sorozatát.

„Kicsit szokatlan volt, hogy az első szettben sokszor elvettük egymás adogátását. Én vettem el először az adogatását [3-2-re], aztán a következő játékban nem tudom, mi történt velem. Valószínűleg egy kicsit elvesztettem a koncentrációt, kihagytam néhány első szervát, ami Daniil ellen kemény pályán nagyon fontos fegyver. Jól kell adogatnod az első szerváidat, hogy támadási helyzetbe hozd magad” – elemezte a történteket a spanyol.

„Nagyon örülök, hogy az első szettben nem vesztettem el túl sokáig a koncentrációmat. Visszaszereztem, amint brékeltem, és nagyon örülök, hogy a szett végén nagyon jó teniszt tudtam nyújtani fogadóként, majd 6-5-nél adogatóként. Nagyon jó játékot mutattam be. Utána, ha már egy szettel vezetsz, úgy egy kicsit könnyebb, magabiztosabban játszhatsz Daniil ellen” – mondta Alcaraz.

Statement in Beijing 💯@carlosalcaraz outclasses Medvedev to reach his fifth tour-level final this season.@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/ow9zdMozd5

— ATP Tour (@atptour) October 1, 2024