Összeesett futama után a szlovák úszőnó

Asztmás roham miatt lett rosszul Tamara Potocká, aki a 200 méter vegyes előfutama után esett össze a La Défense Arénában.

„Tamara Potocká asztmás betegségben szenved. Az úszása után rohama volt, mert nem kapta meg a gyógyszerét” – mondta Ivana Lange, a szlovák válogatott egyik edzője.

„Az orvosi szobában oxigént kapott, és valószínűleg gyógyszert is. Már mindenre reagál és kommunikál is. Most egy kis időt kórházban fog tölteni megfigyelés céljából”.

The latest on Slovakian swimmer Tamara Potocka, who collapsed on the pool deck today:

The Slovakian Olympic team has confirmed to @benburrows_ that the cause of the collapse was an asthma attack. She has since been given oxygen therapy and during the procedure has communicated.

