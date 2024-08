Összeálltak a Real Madrid nemrégiben visszavonult legendái

„Az augusztusi vakáció az egykori futballistáké.” – írta Toni Kroos a közösségi oldalán, miközben megosztott egy friss képet magáról és Pepéről.

Mindkét játékos idén nyáron vonult vissza, miután lenyűgöző teljesítményt nyújtott az Európa-bajnokságon. Kroos 34 évesen akasztotta szögre a cipőjét, míg Pepe 41 évesesen fejezte be karrierjét. A két ikon 2014 és 2017 között 75 alkalommal lépett pályára egyszerre a Real Madrid színeiben. Három gólt közösen hoztak össze a blankóknak.

Former Real Madrid teammates Toni Kroos and Pepe are on vacation together after their recent retirements from football 🥹🤍

(via @ToniKroos) pic.twitter.com/5KvYUyeoRV

— ESPN FC (@ESPNFC) August 19, 2024