Osimhen elintézte a Tottenhamet, a Galatasaray legyőzte az éllovast

A Tottenham Hotspur 3-2-re kikapott a Galatasaray otthonában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában, csütörtökön.

A török bajnokcsapat Akgun góljával szerzett vezetést Isztambulban a 6. percben. Ezt Lankshear a 12. perccel később kiegyenlítette.

A Galatasaray magyar légiósa válogatott Sallai Roland nem lehetett a pályán, mivel késői igazolás miatt nem nevezték az Európa-ligába.

A török bajnok részéről aztán a nigériai sztárigazolás Victor Osimhen döntötte el a meccset, aki nyolc perc alatt két gólt szerzett, és mindkét alkalommal Dries Mertenstől kapta a gólpasszt. Ezzel első góljait szerezte a sorozatban.

Három meccsen így két gólnál jár. Míg összesen nyolcszor lépett pályára a Galatasarayban és csütörtök este megszerezte az ötödik és hatodik gólját is.

A vendégek Will Lankshear kiállítása miatt a hatvanadik perctől emberhátrányban játszottak. De még így is szépíteni tudtak a 69. percben Solanke révén. De pontot így sem sikerült szerezni a londoni együttesnek, amely három győzelem után először kapott ki a második számú európai kupasorozatban. Így a két együttes helyet is cserélt a tabellán, a Galatasaraynak 10 pontja van, a Tottenhamnek csak kilenc.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló: Galatasaray (török)-Tottenham Hotspur (angol) 3-2 (3-1)

További eredmények a kora esti találkozókon:

Eintracht Frankfurt (német)-Slavia Praha (cseh) 1-0 (0-0)

Olympiakosz (görög)-Rangers FC (skót) 1-1 (0-0)

Bodö/Glimt (norvég)-Qarabag FK (azeri) 1-2 (1-1)

Royal Union Saint-Gilloise (belga) – AS Roma (olasz) 1-1 (0-0)

PFC Ludogorec (bolgár)-Athletic Bilbao (spanyol) 1-2 (1-0)

OGC Nice (francia)-FC Twente (holland) 2-2 (0-1)

FCSB (román)-FC Midtjylland (dán) 2-0 (1-0)

IF Elfsborg (svéd)-SC Braga (portugál) 1-1 (0-0)

szerdán játszották:

Besiktas (török)-FF Malmö (svéd) 2-1 (0-0)