Osimhen mégis a Chelsea-ben köthet ki?

A legfrissebb hírek szerint mégis összejöhet a londoni együttes álomigazolása, miután cserealkut köthet a Napolival.

David Ornstein robbantotta tőle megszokott módon a „bombát” kedd délelőtt. A ‘The Athletic’ munkatársa szerint a Londoni Kékek tárgyalást folytatnak a Napolival a nigériai támadóról.

🚨 Napoli in ongoing talks with Chelsea to sign Romelu Lukaku while discussions between #SSCNapoli & #CFC also taking place about move for Victor Osimhen in opposite direction. Lukaku would be permanent, Osimhen season-long loan + buy option @TheAthleticFC https://t.co/9YTNV3sN7V

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2024