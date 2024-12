Őrült meccsen rabolt pontot a Newcastle a Liverpooltól, a Chelsea idegenben hozta a kötelezőt

A Premier League 14. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool kétszer is hátrányban volt, de így is legyőzte a Szarkákat.

A hazaiak Alexander Isak káprázatos bombagóljával vezettek a félidőben, a második játékrész elején viszont Jones révén rögtön egyenlített Arne Slot csapata.

WHAT A FANTASTIC GOAL FROM ALEXANDER ISAK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/TzabMIIBjd

Nem sokkal később a svéd támadó előkészített, Anthony Gordon csúnyán elküldte Joe Gomezt, majd szépen lőtt Kellehert érintve a kapuba. (2-1)

A Liverpool hármat is cserélt a 67. percben. Pályára lépett Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik is.

Előbbi rögtön gólpasszt jegyzett, Mohamed Szalah passzolta centerezését a hosszúba. (2-2)

A 83. percben ugyanez volt a forgatókönyv, megint Trent adott középre, az egyiptomi klasszis pedig mesterien rúgta el a hosszút. (2-3)

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Newcastle 2-3 Liverpool | Salah

SALAH HAS GIVEN LIVERPOOL THE LEAD IN THE 83RD MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/aW121q18d5

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 4, 2024