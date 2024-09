Őrségváltás – Alcaraz és Sinner besöpörték a Grand Slameket

A teniszrajongók évekig csodálattal figyelték, ahogy a „Nagy Hármas” - Novak Djokovic, Rafael Nadal és Roger Federer - kíméletlenül uralják a sportágat.

Ők uralták a Grand Slam-tornákat, 81 Grand Slam-versenyen 66 címet gyűjtöttek össze Federer 2003-as wimbledoni diadala és Djokovic legutóbbi, 2023-as US Openen aratott győzelme között.

A sportágat állandóan az a kérdés foglalkoztatta, hogy mikor ér véget e titánok uralma. Vajon elérkezett már?

A 20-szoros Grand Slam-bajnok Federer 2022-ben vonult vissza, ugyanabban az idényben, amikor Nadal megnyerte 14. Roland Garros-címét, máig az utolsó trófeáját.

Bár a 38 éves spanyol még mindig versenyez, a sérülések jelentősen hátráltatják a sikeres visszatérésben. Ebben a szezonban mindössze hét versenyen – köztük mindössze egy Grand Slamen – indult.

És ott van Djokovic, aki 2023-ban a négy Grand Slam-tornából hármat megnyert, idén pedig aranyérmet szerzett a párizsi olimpián, és 37 évesen még mindig a világranglista első öt helyezettje között van.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok azonban meglepő harmadik fordulós vereséget szenvedett Alekszej Popyrintől New Yorkban. Így 2017 óta először fordul elő, hogy a szerb Grand Slam-trófea nélkül fejezi be a szezont.

ALEXEI POPYRIN COMPLETES THE UPSET OVER NOVAK DJOKOVIC 😱 This is the first major since the 2004 French Open without Djokovic, Nadal or Federer in the Round of 16 😳

Azzal, hogy a 23 éves Jannik Sinner megszerezte második Grand Slam-címét Flushing Meadowsban, így mindössze harmadszor fordult elő – és 1993 óta először -, hogy a négy nagy versenyt 23 év alatti játékosok nyerték meg (az Open-érában).

🇦🇺 Australian Open: Sinner

🇫🇷 Roland Garros: Alcaraz

🇬🇧 Wimbledon: Alcaraz

🇦🇺 Australian Open: Sinner

🇫🇷 Roland Garros: Alcaraz

🇬🇧 Wimbledon: Alcaraz

🇺🇸 US Open: Sinner 2024 belongs to @carlosalcaraz & @janniksin 🌟



Az olasz – aki ezzel a címmel megerősítette a helyét a világranglista élén – és Carlos Alcaraz egyenlő arányban osztoztak a 2024-es Grand Slam-tornákon.

Vajon ez az év a következő fejezetét vetíti előre kettejük rivalizálásában?

Az Australian Openen Sinner első Grand Slam-címéhez vezető úton kiejtette a 10-szeres bajnok Djokovicot az elődöntőben. Majd a döntőben Daniil Medvegyev ellen két szettes hátrányból fordított.

A US Open megnyerésével Guillermo Vilas 1977-es győzelme óta Sinner lett az első játékos, aki az első és a második Grand Slam-címét ugyanabban a szezonban nyerte meg.

23 yrs and 23 days 🗓️@janniksin becomes the youngest man EVER to win both hard court Grand Slams in the same year! 🏆🏆

A 21 éves Alcaraz pedig megnyerte a szezon másik két Grand Slam-tornáját, a Roland Garrost és Wimbledont. Ezzel ő lett a legfiatalabb férfi, aki mindhárom borításon – salakon, keményen és füvön – Grand Slam-trófeát szerzett.

A világranglista harmadik helyezettje sikeresen megvédte wimbledoni címét azzal, hogy egymás után másodszor is legyőzte a hétszeres bajnok Djokovicot a döntőben. Ráadásul idén sima három szettben nyert, szemben a 2023-as drámai öt játszmás összecsapásukkal.

A négyszeres Grand Slam-bajnok Alcaraz az Open-érában mindössze a hatodik férfi lett, aki egyazon évben megnyerte a Roland Garros-Wimbledon kettőst. Ezzel Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Röger Federer és Novak Djokovic mellé került fel egy nagyon szűk listára.

From a feat of clay to a masterclass on grass 🧡💚 Only six men in the Open Era have won Roland Garros and Wimbledon in the same year: Rod Laver

Bjorn Borg

Rafael Nadal

Roger Federer

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Az idei év szeizmikus változásnak bizonyulhat a férfi tenisz csúcsán zajló őrségváltásban. Sinner és Alcaraz két generációs tehetség, akik határozottan beírták a nevüket a rekordok könyvébe.