Oroszország visszatérhet a foci vb-re 2026-ban?

Legalábbis Alekszandr Djukov, az Orosz Labdarúgó Szövetség elnöke ebben reménykedik.

Alekszandr Djukov, az Orosz Labdarúgó Szövetség (RFSZ) elnöke reményét fejezte ki, hogy válogatottjuk szerepelhet a következő világbajnokságon, amelyet Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen rendez 2026. június 11. és július 19. között. Az orosz futballfőnök várakozásáról az insidethegames.biz portál írt, emlékeztetve rá, hogy 2022 februárjában a nemzetközi (FIFA), majd utána az európai sportági szövetség (UEFA) is az ukrajnai invázió miatt felfüggesztette az orosz klubok és válogatottak nemzetközi versenyeken való részvételét.

Djukov reményét arra alapozza, hogy az úszók és a korcsolyázók világszövetségei nemrég – feltételekhez kötve ugyan, de – lehetővé tették Oroszország és az ukrajnai háborúban Moszkvát támogató Fehéroroszország sportolóinak visszatérését, igaz, az alaptilalom érvényben maradásával, vagyis hogy a két ország versenyzői csakis semleges színekben, himnuszuk és nemzeti zászlaik használata nélkül indulhatnak.

„Változás van a levegőben, és arra számítok, hogy jövőre megfordul az irány, ami az összes nemzeti csapatunk és labdarúgó-klubunk visszatérését hozhatja el a nemzetközi porondon” – idézte a portál Djukovot, aki hozzátette: – „Ahhoz, hogy részt vehessünk a világbajnoki selejtezőkön, a FIFA-nak és az UEFA-nak vissza kell vonnia a 2022. február végén hozott döntéseket.”

