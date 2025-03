Örömhírt kapott a Real ifjú titánja

A Real Madrid fiatal tehetsége, Endrick Felipe ismét meghívót kapott a brazil válogatottba.

A mindössze 18 éves csatár – aki már három gólt szerzett a Seleção színeiben – kezdetben nem kapott behívót Dorival Júnior keretébe.

Mivel Endrick 2025 eleje óta kevés játéklehetőséghez jutott Madridban, a brazil szövetségi kapitány más opciók mellett döntött. Többek között Neymart is visszahívta a válogatottba.

A megüresedett helyre végül Madridba érkezett a hívás. Endrick Felipe Vinícius Júnior és Rodrygo Goes társaságában elutazik a kolumbiai és argentinok elleni 2026-os világbajnoki selejtezőkre.

Endricknek Carlo Ancelotti eddig csak epizódszerepet szánt az első madridi idényében. A tinisztár mindössze egy gólt szerzett a La Ligában. Az ifjú támadó továbbra is Vinícius Jr., Rodrygo, Kylian Mbappé és Brahim Díaz mögött áll a rangsorban.

🇧🇷 Endrick Felipe has been called up to the Brazil squad following an injury to Neymar pic.twitter.com/wED7UDOKZw

— Football España (@footballespana_) March 15, 2025