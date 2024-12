Öröm a köbön a világbajnoknál: Úton van a mini Verstappen-Piquet

Max Verstappen és Kelly Piquet bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják, amit egy megható fotóval és kísérő szöveggel osztottak meg a közösségi médiában.

A feltöltött bejegyzésen egy kép látható. A képen holland versenyző keze Piquet hasán pihen, a képaláírás pedig így szól: „Mini Verstappen-Piquet úton van ❤️” és alatta: „Nem is lehetnénk boldogabbak a kis csodánkkal 💫”.

🚨 | Max Verstappen has announced that him and his girlfriend Kelly Piquet are expecting their first child together

„Mini Verstappen-Piquet on the way ❤️”#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/k55B6SATef

