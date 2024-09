Őrizetbe vették Olekszandr Uszikot a krakkói reptéren

Lengyelországban rövid időre őrizetbe vették Olekszandr Uszik nehézsúlyú bokszvilágbajnokot, aki decemberben ismét ringbe lép Tyson Fury ellen.

Az ukrán bokszoló Krakkóból utazott volna Spanyolországba – mivel az ESPN szerint Valenciában fog felkészülni a brit klasszis elleni visszavágóra -, ám őt és edzőjét, Szergej Lapint nem engedték fel a repülőre, mivel a légitársaság illetékesei szerint nem voltak utazásra alkalmas állapotban.

A 37 éves bokszoló felesége is ott volt az esetnél, és videót töltött fel az X-re, amikor férjét bilincsben vitték el.

„Félreértés történt, de hamar megoldódott” – írta Uszik az X-en, majd sajtóhírek szerint azt állította, hogy csak a 14 órás utazástól fáradtak el, mivel csaknem 900 kilométert tettek meg autóval Kijev és Krakkó között.

Uszik továbbá megköszönte az ukrán diplomaták segítségét, valamint azt is kiemelte, becsüli, hogy a lengyel rendőrség tette a kötelességét.

‼️ Oleksandr Usyk has seemingly been arrested at Krakow Airport in Poland today, though full information about the situation is currently unknown…pic.twitter.com/W2fLnxgCPF

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 17, 2024