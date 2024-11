Óriási VAR-baki után kapott ki a Barca a Sociedadtól

A spanyol élvonal 13. fordulójában az éllovas Barcelona a Real Sociedad vendégeként szenvedett 1-0-s vereséget, óriási VAR-tévedés után.

A szezon során 16 tétmérkőzéséből 14-et megnyerő, és mindössze két vereséget elszenvedő Barcelona egyik kulcsembere, Lamine Yamal nélkül lépett pályára a Real Sociedad vendégeként. A szélső hiánya eleinte nem érződött, aminek a 13. percben egy Lewandowski-találat lehetett volna a bizonyítéka. Azonban les miatt, VAR-vizsgálatot követően érvénytelenítette a Barca-vezetést a játékvezető. A dolog szépséghibája, hogy minden jel szerint a Sociedad-védő lábfejét nézték Lewandowski lábujjainak, így óriási tévedés, hogy a gólt elvették a Barcától.

🚨 HUGE scandal at the Anoeta. VAR used the Real Sociedad defender’s boot as Lewandowski’s and ruled out Barca’s opening goal. Absolutely insane. pic.twitter.com/q44CjM5Hry

— H⏳ (@hazfcb_) November 10, 2024