Óriási meglepetés: megválasztották a ‘PFA – Év Csapatát’ Angliában

Hatalmas megdöbbenésre Cole Palmer kimaradt a legjobb 11-ből, de egy díjat így is bezsebelt.

Manchesterben, az Operaházban rendezték kedd este az éves ‘PFA (Professional Football Awards) Díjátadó Gálát’, amin rendre az angol klubfutball legjobb játékosai vesznek részt. Minden évben az angol bajnokságokban szereplő labdarúgók szavaznak arról, hogy ki kapjon helyet az ‘Év Csapatában’.

22 szerzett gólja és 11 gólpassza ellenére Cole Palmer ugyanis kimaradt a csapatból, a közvélemény nagy meglepetésére.

Íme a teljes tizenegy:

Voted by players. ⤵️ pic.twitter.com/kUlmDZrBK2

🚨🏆 @PFA Premier League Team of the Year.

„Mégis mi ez? Palmer nincs ott az Év Csapatában?” – írta az egyik X-felhasználó.

Egy másik user szerint röhej, hogy a legjobb gól/gólpassz mutatóval rendelkező labdarúgó kimaradt.

A Chelsea sztárja ennek ellenére egy díjat hazavihetett, ahogyan a Premier League választásakor, a társai szavazatai alapján is ő lett a 2023/24-es szezonjában az ‘Év Fiatalja’.

Nagy meglepetés az egyéni díjakban nem történt, hasonlóan Palmerhez, az ‘Év Játékosa’ díjat itt is Phil Foden nyerte. A másodosztály legjobbjának pedig az azóta már a West Ham Unitedet erősítő, tavaly a Leedsben brillírozó Crysencio Summerville-t választották.

🏆✨ Phil Foden wins the PFA Players’ Player of the Year Award. pic.twitter.com/lV6v1BTUWt

