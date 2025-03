Óriási meglepetés a BL-ben – kikapott az első kiemelt

A szaúdi Al-Hilal kikapott az üzbég Pakhtakor Tashkent otthonában, az AFC Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján.

Hiába futballozott mezőnyfölényben Jorge Jesus csapata, helyzeteket nem igazán tudott kidolgozni.

A Pakhtakor a 29. percben szerezte meg a vezetést. Brayan Riascos beadására Flamarion robbant rá és senkitől sem zavartatva lőtt a Bono kapujába.

That’s 3️⃣ goal contributions in 3️⃣ games for Riascos, who created Flamarion’s winner against Al Hilal 👏#ACLElite | #PAKvHIL pic.twitter.com/cvhk4k1tgo

— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) March 4, 2025