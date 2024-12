Óriási fordulat: mégsem megy Madridba és hosszabbíthat a Bayern sztárja

Pedig már minden jel az ellenkezőjére mutatott.

Nagyon úgy fest, Alphonso Davies marad a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Bayern Münchennnél. A kanadai védőnek jövő nyáron jár le a szerződése és minden jel arra mutatott, hogy a 2025-ös átigazolási időszak során ingyen távozik majd a bajoroktól. Korábban Max Eberl, a klub sportigazgatója is azt nyilatkozta, hogy nem tudtak egyezségre jutni a 24 éves játékossal, így ha nem akar új kontraktust aláírni, kénytelenek elfogadni a döntését.

Csütörtökön viszont a Bundesliga-insidernek számító Florian Plettenberg arról írt, hogy a Bayern előrehaladott tárgyalásokban áll Daviesszel és már csak néhány apró részletet kell pontosítani az új szerződés érdekében. Még akár idén bejelenthetik a villámléptű kanadai futballista maradását és hosszú távú elköteleződését, merthogy négy- vagy ötéves kontraktus húzódik meg a háttérben.

🚨🔴 Excl | FC Bayern have made significant progress regarding a contract extension with Alphonso #Davies beyond 2025 ✔️

Negotiations are ongoing and positive, key figures already discussed. But some more details need to be clarified.

The focus is on a new long-term contract.… pic.twitter.com/kex7baVuZD

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 5, 2024