Orbán Viktor: Ezt az olimpiát Budapesten kellett volna, hogy rendezzék, de ha akarjuk, a ’36-osat el tudjuk hozni

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a saját YouTube-csatornájára bő 45 perces interjút tett közzé „Olimpiai levezetés egy sportrajongótól.” címmel. A politikus értékelte a párizsi ötkarikás játékok tapasztalatait, beszélt a magyar sport sikereiről és nehézségeiről, valamint a lehetséges budapesti olimpiáról is.

Orbán Viktor azzal kezdte, hogy ő személy szerint nyolc aranyérmet írt fel magának, mint általa jósolt elvárás, de hozzátette, a hat elért első helyezés is derekas helytállás. Kiemelte, a nemzetek szeretik összevetni magukat, versenyezni egymással és az új sportágakban, mint BMX vagy bréktánc, fel kell zárkóznunk, ez pedig a MOB egyik fő feladata lesz.

A miniszterelnök a nagy port kavaró megnyitóünnepségről is beszélt, elmondta, szerinte egy nemzet egy ilyen „ceremónián” megmutathatja, hogy épp milyen úton jár, a franciák pedig azt mutatták be, hogy jelenleg ők épp milyen ösvényen haladnak.

A magyar olimpiai csapat 6 arany-, 7 ezüst és 6 bronzéremmel az

éremtáblázat 14. helyén zárt.

Erről a sportszerető miniszterelnök azt mondta, a következő olimpiákon sem szabad kisebb célt kitűzni, minthogy az első tízben legyünk. Elmondta, szerinte baj, hogy kiszálltunk a pályakerékpárból, velodrome-okat kellene építeni, ez terv is volt, ugyanis szükség lenne háromra legalább, hogy Magyarország ebben a szakágban is újra tényező tudjon lenni. Kiemelte, az országúti kerékpárban egyre sikeresebbek vagyunk és nem érti, miért nincs még nemzetközi csapatunk, valamint hozzátette, érdekes a magyar bringasport és a sportszerető emberek kapcsolata, mert nagyon szeretik itthon a kerékpározást.

Beszélt az egyik sikerszámunkról, az úszásról is. Ott leszögezte, szerinte a 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnoki címet szerző Kós Hubertben több van. Továbbá hozzátette, beszélt Milák Kristóffal is és az volt a benyomása, hogy az ösztönös zseniket nem lehet és nem is kell megérteni. Engedni kell nekik, hogy úgy készüljenek és végezzék a dolgukat, ahogy ők szeretnék.

Magyarország hosszú idő után ismét négy csapatsportágban képviseltette magát, erről Orbán Viktor azt mondta szerint mindegyikben ott kellene lennünk és szégyennek tartja, hogy labdarúgásban hosszú évek óta nem vagyunk ott az ötkarikás játékokon.

A teljes interjú az alábbi linkre kattintva látható:

Továbbra is cél és álom a budapesti olimpia

Az ország első embere a hazai olimpiai álmokról is szót ejtett. Kiemelte, fontos megemlékezni arról, hogy a XXXIII. nyári játékoknak Budapesten kellett volna lennie. Hozzátette, ehhez a budapesti emberek és a városvezetés akarata és elszántsága is kell, a magyar kormány 100%-ig támogatná az olimpiai rendezést. Leszögezte, a 2036-os ötkarikás játékokat ha akarjuk, el tudjuk hozni, ugyanis Magyarország készen áll egy olimpiai rendezésre, sőt, szerinte kevés olyan ország van, amely jobban készen állna, mint hazánk. Ennek okaként a vizes világbajnokság, az atlétikai világbajnokság és a labdarúgó BL-döntő rendezését is megjelölte, mint sportrendezési sikerek, valamint kiemelte, hogy infrastruktúrában már csak nagyon kicsivel vagyunk elmaradva a világ elitjétől.

Arra a kérdésre, min változtatna ha egyet változtathatna az olimpiai helyezéseken, azt felelte, hogy a K-1 1000 méteres dobogóját módosítaná, mint fogalmazott:

Az, hogy a cseh fiú győzött, felért egy tüdőlövéssel, álmomban sem gondoltam volna, hogy a két klasszisunk közül nem az egyik nyer, ezt biztosra vettem.”

Végezetül kiemelte, hogy Rasovszky Kristóf és Gulyás Michelle aranyérme az egyik legnagyobb tett volt a párizsi olimpián. Előbbi a Szajna állapota miatt, utóbbi pedig azért, mert az utolsó klasszikus öttusa aranyérme a miénk lett és a magyar öttusa szerinte újra aranykorát kezdi élni.

Orbán Viktor az interjú végén beszélt a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetéről is.