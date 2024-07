Önkosarat akart véteni az olimpiai kvótáért, de elhibázta a „ziccert”

Szürreális jelenetsorozat zajlott le a 2024-es párizsi olimpiai játékok férfi kosárlabda-selejtezőcsoportjában, amikor kétpontos hátrányban a georgiai center gondolt egy merészet.

A B1-es csoport válogatottjai azonos pontszámmal végeztek Rigában, így ott a gólkülönbség döntött a helyezésekről. Előbb a házigazda Lettország simán legyőzte Georgiát (55-83), majd a Fülöp-szigetek verte 89-80 ra a letteket.

Az utolsó mérkőzésen Georgia azzal a tudattal lépett pályára, hogy minimum 19 pontos győzelemre volt szüksége az egyik továbbjutó hely elcsípéséhez.

A félidőben már 12 ponttal vezetett a kelet-európai együttes, a filippínók viszont a harmadik negyed végére ledolgozták hátrányukat.

Ekkor gondolt Goga Bitadze, az Orlando Magic centere egy merészet: megpróbálta SAJÁT GYŰRŰJÉBE visszatenni az ellenfél által elrontott büntetőt

Yo, this was crazy.

Georgia needed to win by 19+ to advance to the #FIBAOQT semi-finals.

Goga Bitadze tried to put back a missed free throw on the OPPONENT’S basket to send it to OT and give them a shot, but missed.

Wow, man. pic.twitter.com/nygcjwiLNE

— Blake (@blakesilverman) July 4, 2024