Onana védését még Mourinho sem hitte el

Az Európa Liga harmadik körében Isztambulban a Manchester United kezdett bele megint egy menedzsermentő akcióba.

Hiszen ten Hag csapatának harmadszorra illett volna nyernie végre.

Kezdetben elég jól alakult minden, hiszen Eriksen a 15. percben a vendégcsapatnak szerezte meg a vezetést.

Aztán jött a Fenerbachce, amely rendületlenül rohamozott, de Onana egymás után két bravúrt is bemutatott. Amit még a hazai együttes trénere José Mourinho sem hitt el.

ONANA IS GOING CRAZY IN NET TODAY TO THE POINT MOURINHO IS REACTING LIKE THISSS 🤩😂 pic.twitter.com/CcoOMPKF2F

— Brian (@uh6rian) October 24, 2024