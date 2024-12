Olyan történet Neuerrel, ami pályafutása során eddig soha

A bajorok kapusa jól ismert a kijöveteleiről, viszont ezt most csúnyán elmérte.

A Bayern München a Bayer Leverkusennel csapott össze a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében. A mérkőzést a gyógyszergyáriak nyerték 1-0-ra Nathan Tella 69. percben esett góljával. A müncheni együttes így megint búcsúzott a kupasorozattól és nyolc veretlen mérkőzés után kapott ki ismét.

Csupán 17 perc telt el a meccsből, amikor Manuel Neuert, a bajorok kapusát kiállította a játékvezető. A rutinos hálóőr – aki amúgy is előszeretettel mozdul ki kapujából – egy előrevágott labdát szeretne volna eltakarítani, helyette Jeremie Frimpongot „semmisítette meg” és öklelte fel őt.

I think Neuer enjoyed that NFL Munich game a little too much. Man is out here auditioning for the Cincinnati Bengals strong safety spot. 🟥 pic.twitter.com/OjCT6RMlx9

— Zwë 🍟 (@ZwebackHD) December 3, 2024