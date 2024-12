Olmo mindenképpen maradni akar a Barcelonában

Erről Dani Olmo ügynöke, Andy Bara beszél kedden Fabrizio Romanónak, a nemzetközi átigazolási hírek elsődleges forrásának.

A vészesen közelgő regisztrációs határidő miatt Romano megkereste az ügynököt, aki azt állította, hogy nincsen B-tervük.

„Dani döntése, hogy a Barcában akar játszani.” – mondta Andy Bara Fabrizio Romanónak.

Ennek ellenére az FC Barcelona versenyt fut az idővel, hogy megfeleljen a La Liga pénzügyi elvárásainak és regisztrálni tudja Olmót kedd éjfélig.

A korábbi hírek arról szóltak, hogyha ez nem sikerült, akkor Olmo szabadügynökké válhat.

🚨 EXCLUSIVE — Dani Olmo’s agent Andy Bara: “The decision made by Dani is to STAY at Barcelona as he wants play for Barça”, tells me for @GiveMeSport.

“We are NOT considering any other option”.

“Dani wants to play for Barcelona”, super agent Bara says. pic.twitter.com/b2z7hUS1xH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024