Olmo még nem játszhat a Barcában, de Flick más játékos regisztrálását sürgeti

Mindig ezek a fránya anyagiak...

A Barcelona 3-0-ra kikapott az AS Monaco ellen a Joan Gamper-kupán, s az új edző, Hansi Flick így rögvest negatív kritikák kereszttűzébe került, miután a hazai bemutatkozás nem sikerült a legjobbra. A katalán együttes nemrégiben 60 millió euróért szerződtette Dani Olmot a Lipcsétől, azonban az ő játékára szinte biztos, hogy nem kerül még sor vasárnap a Valencia ellen, de több problémája is van a gránátvörös-kékeknek. Tudniillik, hogy a klub megfeleljen a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának, most valakit vagy valakiket biztosan el kell adniuk, hogy regisztrálni tudják a spanyol középpályást a keretbe.

Dani Olmo: „My registration? I am calm. I am calm and working on my thing. I have full confidence in the club, these are things I don’t think about.” pic.twitter.com/UuMyNHXoPt — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 12, 2024

Erre pedig minden bizonnyal nem fog sor kerülni az elkövetkező napokban, így Olmo bemutatkozása várat még magára. Azonban több játékosát sem tudta még regisztrálni a Barcelona, akiket újként már sikerült „felvenni”, az Ansu Fati, Eric Garcia és Clement Lenglet, hiszen mindannyian kölcsönből tértek vissza, így ilyesfajta probléma, mint ami a spanyollal felmerült, velük kapcsolatban nem állt fenn.

Hansi Flick viszont nem Dani Olmo regisztrálását sürgeti a leginkább, gondolván, arra úgy sem lesz esély a hétvégéig. A Mundo Deportivo információi szerint Inigo Martínezt szeretné nagyon a keretében tudni a Valencia elleni meccsre. A német tréner elégedett volt a 33 esztendős védő teljesítményével az előszezonban és szeretne lehetőséget adni neki az első fordulóban. A rutinos bekk az előző szezonban csatlakozott a Barcelonához, 25 mérkőzésen jutott szóhoz.