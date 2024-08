Káprázatos ollózós gól Argentínából – már most eldőlt a 2024-es Puskás-díj?

Amikor a legtöbben arra készültek, hogy döntetlennel ér véget az argentin bajnoki, a Lanús támadója gondolt egy merészet.

Az argentin Liga Profesional, vagyis az ország első osztályú labdarúgó-bajnoksága a kilencedik fordulójához érkezett a hétvégén, a játéknapon a középmezőnyhöz tartozó Lanús együttese a valamivel gyengébben rajtoló Tigre gárdáját fogadta.

Kisebb meglepetésre a vendégek szereztek vezetést egy öngóllal. A második játékrészben viszont hamar fordított az Európában is megforduló, korábbi argentin válogatott Eduardo Salvio duplájával a hazai csapat.

A vendégek viszont nem adták fel, négy perccel később, a 73. minutumban sikerült egyenlíteni.

Már a 90. percében járt a találkozó, amikor a Lanús egy kósza támadást indított a győzelem megszerzésének érdekében. A csereként pályára lépő Mateo Sanabria ívelte előre a labdát a leshatáron kilépő Walter Bou irányába. A 30 éves támadó a 16-os előterében mellel átvette a játékszert, majd háttal a kapunak káprázatos gólt ollózott.

Íme a találat:

A folytatásban újabb gól nem született, a Lanús pedig megnyerte a mérkőzést.

Bou joggal pályázhat a 2024-es FIFA Puskás-díjra, pechére azonban januárban hasonló találatot választottak a 2023-as Év-góljának, akkor a brazil másodosztályban Guilherme Madruga ollózott a Botafogo SP játékosaként a Novorizontino kapujába.

2023. Guilherme Madruga incredible bicycle kick goal vs Novorizontino from outside the box won the Puskas. The 15th and last goal to win the award up to date.pic.twitter.com/Am46EAsQu6

— Concra (@FedeeValver) June 8, 2024