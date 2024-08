Eljegyzésbe torkollott az olimpiai díjátadó

Lánykéréssel ért véget a tollaslabdázók vegyes páros döntőjének díjátadója, miután Huang Yaqiongot eljegyezte barátja.

A BWF (Tollaslabda Világszövetség) vegyes páros versenyén induló kínai Zheng Siwei és Huang Yaqiong duója szettvesztés nélkül verte végig az ötkarikás mezőnyt és világbajnoki aranyat ünnepelhetett péntek délután.

A fináléban a koreai Kim Vonho, Csong Naun kettőst győzték le két szettben (21-8 és 21-11).

Az aranyérem átvétele után Huang Yaqiong öröme tovább fokozódott. Hiszen barátja, a szintén tollaslabdázó Liu Yuchen az ünneplés közepette letérdelt, hogy megkérje partnere, Yaqiong kezét.

A La Chapelle Stadion közönsége természetesen megőrült a látottaktól és óriási üdvrivalgásba kezdett. A hölgy – végül természetesen – igent mondott.

Sok boldogságot nekik, íme a lánykérés:

athlete badminton beregu campuran China won their gold medal and he proposed to her wow im gonna end it all pic.twitter.com/4TIu7IcHep

— malaytwt (@hourlymalaytwt) August 2, 2024