Olasz csapat környékezte meg Xavit, de ő elutasította a felkérést

Május óta munka nélkül van, de úgy tűnik kivár, vagy tart egy kis szünetet.

Danielle De Rossi kirúgása után az olasz sajtó szerint az AS Roma megkörnyékezte Xavi Hernándezt, hogy legyen a csapat vezetőedzője. A korábban Katarban és a Barcelonánál dolgozó tréner azonban visszautasította az ajánlatot, így Ivan Juric lett a befutó. A Corriere dello Sport újságírója, Ivan Zazzaroni információi szerint a ‘Farkasok’ megkörnyékezték a korábbi Milan-edző Stefano Piolit is, aki azóta az al-Nasszrhöz írt alá, valamint az Ajaxnál dolgozó Francesco Fariolit.

🚨 AS Roma wanted to appoint Xavi after Daniele De Rossi was sacked! 😳🇪🇸

However, the Spanish coach REJECTED the offer. ❌

(Source: @CorSport) pic.twitter.com/uTgNm3hr5o

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 24, 2024