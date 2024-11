Ők ketten már biztosan ott lesznek a torinói ATP-világbajnokság elődöntőjében

Jannik Sinner folytatta tökéletes menetelését a Nitto ATP Finals tornán, miközben Daniil Medvedev kiesését is bebiztosította.

3 from 3 👏👏👏 @janniksin storms into the semi-finals with a 6-3 6-4 victory over Medvedev #NittoATPFinals pic.twitter.com/ejJZqEqtUS

Fritz az utolsó csoportmérkőzésén legyőzte Alex de Minaurt 5-7, 6-4, 6-3 arányban Torinóban. De Minaur erős kezdése után Fritz 2 óra és 8 perc alatt kerekedett felül, így a hét első három szettes összecsapásán diadalmaskodott az Inalpi Arénában.

„Nehéz volt, mert bár megnyertem a mérkőzést, nem éreztem, hogy lenne egy biztos pont, amivel sorozatosan tudnék pontot szerezni a pályán” – mondta Fritz. „De Minaur mindenütt ott volt. Amit nagyon jól csináltam, az az volt, hogy a második szett végén tényleg rátaláltam a szervámra. Sokkal jobban szerváltam, és ez lehetőséget adott arra, hogy a mérkőzésben maradjak és nagyobb nyomást gyakoroljak az ő szervajátékaira.”

„Amikor nem sikerültek az első szervák, teljesen letámadott a hátsó vonalról, így kicsit megnyugtató volt, hogy a mérkőzésben tudtam maradni és nem voltam állandó nyomás alatt. Jó pillanatokban tudtam jó ütéseket hozni, kihasználtam néhány hibáját, de így is rendkívül nehéz volt.”

Fritz fordított Sinner pedig legyőzte Medvedevet, így az amerikai csatlakozik a világelsőhöz az elődöntőben.

Top tier Taylor 🪇

No. 5 seed @Taylor_Fritz97 comes from a set down to defeat de Minaur and record his second victory in the Ilie Nastase Group!#NittoATPFinals pic.twitter.com/YOYn1UFK6r

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2024