Odavesztek az olimpiai bajnok érmei a Los Angeles-i tűzvészben

Gary Hall Jr., az Egyesült Államok volt olimpiai úszója új érmeket kap, miután a Los Angeles-i tűzvészben odavesztek az olimpiai érmei – erősítette meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach.

Hall, aki háromszoros olimpiai résztvevő a múlt héten volt kénytelen elhagyni otthonát a Pacific Palisadesben, amikor a tűz átvonult a környéken.

Elmondása szerint csak a kutyáját, a cukorbetegsége kezelésére használt inzulint, a nagyapja festményét és egy vallási ereklyét tudott magával vinni.

Az 50 éves sportoló nem tudott visszatérni a házába, hogy elhozza az öt olimpiai aranyérmét, három ezüstérmét és két bronzérmét, amelyeket 1996 és 2004 között szerzett.

„Az első menekülés során már az izzó parázs ütött el” – mondta Hall a Los Angeles Timesnak. „Szóval fogtam a kutyámat, egy kis kutyaeledelt, és ennyi volt.Maradhattam volna még 30 másodpercig, és talán elérhettem volna az érmeket? Nem akartam kockáztatni.”

US Olympic hero Gary Hall Jr. loses everything in LA fires: ‘Worse than any apocalypse movie you’ve ever seen’ https://t.co/WZ6OFGuRSX pic.twitter.com/5YjEuPrglo

— New York Post Sports (@nypostsports) January 9, 2025