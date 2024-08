Oda az „aranyálom”, Párizsban is a bronzért játszik a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 9-8-as vereséget szenvedett a világbajnok horvát csapattól a párizsi olimpia pénteki elődöntőjében, így a bronzéremért játszhat.

Varga Zsolt együttese a találkozó elején még két góllal vezetett ugyan, ezt követően azonban inkább a horvátok akarata érvényesült, és az öt gólt szerző Loren Fatovic vezérletével diadalmaskodtak. A magyarok a mérkőzés során három ötméterest is kihagytak, a hajrában pedig kétszer is emberelőnyben támadhattak az egyenlítésért.

A magyar csapat így akárcsak három évvel ezelőtt Tokióban, ezúttal is a bronzéremért szállhat harcba az olimpia zárónapján, ellenfele az Egyesült Államok válogatottja lesz.

Fájó emlékek, mumus horvátok

Varga Zsolt, a magyarok szövetségi kapitánya a 2022-es, spliti Európa-bajnokságon debütált a kispadon, akkor a házigazda horvátok elleni fináléban kikapott a gárda, amely tavaly nyáron, a fukuokai világbajnokságon a csoportküzdelmek során vágott vissza és végül meg sem állt a végső sikerig. Aztán az idei Európa-bajnokságon a négy között kerültek össze a csapatok, a horvátok legyőzték a megfiatalított, egy betegséghullám miatt legyengült magyarokat. A nyári felkészülés során június 30-án Zágrábban a horvátok hazai közönség előtt ötméteresek után diadalmaskodtak.

Jól indult, de aztán beragadt a lendület

A horvátok hozták el a labdát a ráúszásnál és rögtön egy bombagóllal indítottak, Maro Jokovic kapásból lőtt a léc alá. Egyből jött a válasz, a kapitány Jansik a falból értékesítette a fórt. Hátrányban Zalánki gyönyörűen szerzett labdát, az ellentámadásból pedig Vámos elemi erővel bombázta be a szabaddobást. A Ferencvároshoz visszatérő balkezes gyönyörűen szerzett labdát, a lefordulásból Fekete fejezte be a ziccert. Újabb horvát fór maradt ki, de Loren Fatovic a következő emberelőnyt már nem hibázta el. Egy perccel a negyed vége előtt Fatovic akcióból egyenlített, a túloldalon Fekete ugyan beforgatta az emberét, de már túl közel volt a kapushoz, így nem talált be. A játékrészt magyar hátrány végén Vogel védése zárta le (3-3).

A második játékrészből közel két perc telt el gól nélkül, amikor Nagy ötméterest harcolt ki, Marko Bijac, a Olympiakosz világklasszisa ugyan kivédte korábbi csapattársa, Vámos lövését, de vízilabdában ritkán látható módon visszakerült a kezébe a labda és közelről nem hibázott. Manhercz labdaszerzése után Hárai „szállította” a fórt, de Bijac lehalászta a keresztpasszt. A visszaúszás közben Jansikot kiállították, a horvátok pedig ötöst lőhettek, Fatovic eszén nem tudott túljárni a büntetőspecialista magyar hálóőr. Magyar emberelőny következett, az olimpiai bajnok Varga Dénes pedig megvillantotta klassziást, néhány lóba után egy finom, inkább passznak tűnő ejtéssel ívelt a hálóba. Gyorsan jött a horvát válasz, Fatovic már a negyedik gólját szerezte, majd Vogel védett egy ziccert. Háraival szemben sorozatban kétszer ítéltek kontrát, Marko Zuvela pedig gyönyörű kapásgóllal juttatta előnyhöz az ellenfelet. Fél perccel a nagyszünet előtt Jansik a második kiállítását is megkapta, a horvát kapitány időt kért, a figurát pedig ismét Fatovic fejezte be (5-7).

A védekezésen és Vogel Somán nem igazán múlott semmi

Vogel-védéssel, majd egy végletekig kijátszott, az utolsó pillanatban Angyal révén értékesített fórral indult a harmadik negyed, de a horvátok is szépen végigvitték a magukét. A következő magyar előny megjátszása előtt Varga Zsolt időt kért, de Bijac előbb Manhercz, majd Zalánki lövését hárította. Utóbbi kipattanóját Fekete begyűjtötte és ötöst harcolt ki, de Manhercz mellé lőtte a büntetőt. Jansik egy nagyszerű kapáslövéssel hozta közelebb a csapatot, a túloldalon viszont lemaradt Luka Bukicról, aki hasonló mozdulattal állította vissza a különbséget. Fórban Jansik ötöst harcolt ki, azonban Vámos második büntetőjét is kivédte Bijac. A horvátok fórban vihették végig utolsó támadásukat a negyedben, Vogel bravúrja nem engedte továb nőni a különbséget (7-9).

A záró negyed elején egy páros és egy szimpla büntetés után öt a négy ellen támadhattak a horvátok a háromgólos előnyért, de a magyar blokk a helyén volt. Az idő csak pörgött gól nélkül, ez a horvátoknak kedvezett, akik minden támadást a utolsó másodpercig végigjátszottak. Zalánki egyéni megmozdulása után kiharcolt egy előnyt, Nagy pedig megtörte a gólcsendet négy és fél perccel a vége előtt (8-9). Fórban újra Nagy próbálkozott, ezúttal viszont Bijac volt a végállomás, a horvát lövések azonban nem találtak kaput, így sorozatban harmadszor támadhatott az egyenlítésért a magyar együttes, ráadásul másodszor is emberelőnybe került, a szövetségi kapitány pedig időt kért. A megbeszélés után végül Varga Dénes lőtt, Bijac viszont a meccs egyik legjobbjaként hárította a jobb alsó sarokba tartó lövést.

A horvátok 1:26-tal a vége előtt előnyben támadhattak a győzelemért, de a labda a kapufán csattant, 50 másodperc maradt, amikor újra fórt kaptak, Vogel védett, de az újabb kipattanó messze szállt, az egyenlítésre nem maradt esély.

Férfi vízilabda, elődöntő:

Horvátország-Magyarország 9-8 (3-3, 4-2, 2-2, 0-1)

Gólszerzők: Fatovic 5, Bukic 2, Jokovic, Zuvela 1-1, illetve Jansik, Vámos 2-2, Fekete, Varga, Angyal, Nagy 1-1