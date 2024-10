Ő lehet Ancelotti utódja a Real Madridnál?

Az Athletic értesülései szerint továbbra is Xabi Alonso a legfőbb esélyes arra, hogy 2025, vagy 2026 nyarán átvegye Carlo Ancelotti helyét a királyi gárda élén.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke élénken érdeklődik Xabi Alonso iránt, miután a spanyol tréner lenyűgöző eredményeket produkál a Bayer Leverkusen élén.

A Real Madrid legendája, Raúl is szívesen átvenné a vezetőedzői posztot, de a hírek szerint a rangsorban Alonso mögött áll.

🚨 Xabi Alonso is the BIG FAVORITE to take over Real Madrid at some point. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/Q2lcEzpwxm

— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2024