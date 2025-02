Nyolcvannyolc éve nem látott üzletre készülhet a United

A Manchester United várhatóan drasztikusan átalakítja keretét a nyár folyamán. Rúben Amorim kívánságlistáján állítólag egy csatár is szerepel, annak ellenére, hogy a klub 2023 nyarán 72 millió fontért szerződtette Rasmus Højlundot az Atalantától.

A Galatasaraynál kölcsönben szereplő Victor Osimhen neve nemrégiben felröppent az Old Trafford háza táján. A klub korábbi legendás támadója, Dwight Yorke azonban úgy véli, a Unitednek érdemes lenne „szemügyre vennie” a Liverpool támadóját, Darwin Núnezt, akinek jövője meglehetősen bizonytalan az Anfielden.

Núnez 2022 nyarán igazolt a Liverpoolhoz a Benficától egy 85 millió fontos üzlet keretében. Ám Højlundhoz hasonlóan ő sem nyújt kiegyensúlyozott teljesítményt. Eddig csupán négy bajnoki gólt szerzett ebben a szezonban.

– felelte Yorke, amikor arról kérdezték, a Man Unitednek kit kellene szerződtetnie.

„Egy kicsit még csiszolatlan. A Unitednek kell egy olyan játékos, aki vezéregyéniség lehet – hiányzik egy olyan ember, akinek megvan a hite és az önbizalma. Aki magabiztosan lehet a Man United első számú csatára. Én megpróbálnám. Még csak 25 éves. Kivételes fizikai adottságokkal rendelkezik” – nyilatkozta Yorke a CasinoBeatsnek.

A korábbi Man United-csatár hozzátette:

„Isakot nem fogják megszerezni. Ránéz a Man Unitedre, és lehet, hogy elgondolkodik rajta, ha ajánlatot tesznek, de inkább a Liverpoolhoz vagy az Arsenalhoz menne. Az átigazolási piac egy sakkjátszma. Egy-egy lépés új lehetőségeket nyit meg.

– hangsúlyozta Yorke.

Ha a Vörös Ördögöknek sikerülne leigazolnia Núnezt az egy 88 éve nem látott üzletet jelente. Utoljára ugyanis 1937-ben volt példa arra, hogy egy liverpooli játékos az Old Traffordra igazolt, akkor Ted Savage váltott a két rivális klub között.

