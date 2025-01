Botka nyolc év után távozik a Fradiból és más NB I-es csapatban folytathatja

Az sem zárható ki, hogy a magyar válogatott játékos külföldön folytatja a karrierjét.

A csakfoci.hu információja szerint benne van a pakliban, hogy Botka Endre a Kecskemét csapatát fogja erősíteni a tavaszi idényben. Egyébként az NB1.hu is úgy tudja, hogy ez a forgatókönyv reális lehet.

A 30 éves Botka 2017 telén igazolt a Honvédtól a Ferencvároshoz. A 30-szoros magyar válogatott labdarúgó szerződése a mostani szezon végén, vagyis 2025 nyarán fog lejárni a zöld-fehér csapatnál. Botka ebben az idényben tizenegy tétmérkőzésen jutott szóhoz az FTC-ben, az NB I-ben például mindössze öt összecsapáson bizonyíthatott.

A csakfoci.hu azt is hangsúlyozta, hogy a két klub között híresen jó a kapcsolat, nem egy Fradi-fiatal szerepelt vagy szerepel jelenleg is kölcsönben Kecskeméten, amelynek ráadásul jelenleg egy ferencvárosi ikon, Gera Zoltán az edzője, aki játszott is még együtt Botkával a zöld-fehéreknél. Geráéknak óriási segítségére lehet a bennmaradásért folyó harcban egy olyan tapasztalt futballista, mint amilyen Botka.

Botka pedig korábban elmondta, szívesen kipróbálná magát az arab világban, így az sem zárható ki, hogy külföldre igazol.