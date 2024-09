Nyilvánosságra hozták az idei Davis-kupa döntő menetrendjét

A Nemzetközi Teniszszövetség közzétette a 2024-es Davis-kupa nyolcas döntőjének menetrendjét.

A sorsolás első felében, november 21-én az Egyesült Államok Ausztráliával mérkőzik meg, majd az esti meccsen a címvédő Olaszország Argentínával csap össze.

Az elődöntők november 22-én pénteken és november 23-án szombaton zajlanak. A 2024-es Davis-kupa döntőjét pedig egy nappal később november 24-én vasárnap rendezik meg.

