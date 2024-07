Nurmagomedov tényleg nagyon utálta McGregort – videó!

Nyilvánosságra hozták a 2018-as Habib Nurmagomedov vs. Conor McGregor könnyűsúlyú címmérkőzés hangfelvételeit.

A UFC229 keretein belül megrendezett Nurmagomedov-McGregor mérkőzést szinte az egész világ várta.

A szervezet által publikált hangfelvételen a mérkőzés közben elhangzottakat rögzítették, és hat év után végre nyilvánosságra hozták, így kiderült, mit is mondott Nurmagomedov – és csapata – a gála közben.

UFC just dropped extended cage audio and Khabib truly HATED Conor McGregor pic.twitter.com/QWhmiy3Eoz

— Happy Punch (@HappyPunch) July 15, 2024