Novak Djokovic korábbi edzője újra munkába állt, nem is „akárhol”

A közös munka csak a következő szezon előtt kezdődik, vagyis a szombaton induló rijádi WTA-világbajnokságot még nem érinti.

A horvát Goran Ivanisevic lett a női tenisz-világranglista ötödik helyén álló kazah Jelena Ribakina edzője. Játékosként Ivanisevic volt az első, aki úgy nyert meg egy Grand Slam-tornát, hogy szabadkártyásként indult: 2001-ben Wimbledonban győzött így.

A 2022-es wimbledoni bajnok Ribakina néhány nappal az amerikai nyílt bajnokság előtt köszönt el előző edzőjétől, Stefano Vukovtól. A mostani idény első felében rendkívül sikeres volt az orosz származású játékos: tornát nyert Brisbane-ben, Abu-Dzabiban és Stuttgartban, ám ezt követően betegség és sérülés miatt több tornát kihagyott. Wimbledonban az elődöntőig jutott, majd betegség miatt lemondta a szereplést a párizsi olimpián, a US Openen pedig deréksérülése miatt visszalépett.

Elena Rybakina will be coached by Goran Ivanisevic, starting from the off season.

The 2001 Wimbledon champion coached Novak Djokovic to 12 Grand Slam titles until the pair split earlier this year. pic.twitter.com/mbJblBjvUN

— Eurosport (@eurosport) November 1, 2024