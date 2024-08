Alcaraz kiesése után újabb bombameglepetés: a címvédő is búcsúzott a US Openen

Bombameglepetésre Carlos Alcaraz után egy nappal az olimpiai bajnok és címvédő Novak Djokovic is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A 24 Grand Slam-tornagyőzelmével csúcstartó szerb sztár pénteken a harmadik fordulóban az ausztrál Alexei Popyrintől kapott ki négy játszmában, 6:4, 6:4, 2:6, 6:4-re. A 37 éves játékos legutóbb 2006-ban búcsúzott ilyen korán a US Openen.

Alexei Popyrin follows in the footsteps of fellow Aussie Lleyton Hewitt 🇦🇺 pic.twitter.com/PNhRYdEWZl

„Rengeteg energiát fordítottam az olimpiai arany megszerzésére, és úgy érkeztem New Yorkba, hogy nem éreztem magam frissnek. Nem voltak fizikai problémáim, egyszerűen csak kifogyott a benzin” – mondta a váratlan kudarc után Djokovic, aki így 2017 óta először zár Grand Slam-diadal nélkül egy évet. Noha Djokovic két könnyed győzelemmel kezdte az év utolsó GS-tornáját, önmagához képest már akkor is kifejezetten sokat rontott. A Popyrin elleni összecsapáson pedig 14 kettős hibája volt.

Alexei Popyrin just claimed the biggest win of his career! pic.twitter.com/iYcCxnWmfX

„Mentálisan nagy küzdelem volt számomra ez a három meccs. A legjobb játékom közelében sem voltam” – zárta értékelését a US Open négyszeres bajnoka.

Djokovic kiesésével 2003 után először fordul majd elő, hogy az úgynevezett ‘Nagy Hármas’ egyik tagja sem, vagyis Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic sem nyer egy Grand Slamet sem az adott naptári évben. Talán ez már egy korszak végét jelenti?

With Novak Djokovic’s loss at the US Open, 2024 is the first year since 2002 that one of Roger Federer, Rafa Nadal, or Novak Djokovic didn’t win a Grand Slam title.

22 years.

Times are changing. pic.twitter.com/S2puk2yA91

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2024