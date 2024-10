Novak Djokovic drasztikus döntést hozott a szezonját illetően

Novak Djokovic lehet, hogy már lejátszotta utolsó mérkőzését 2024-ben, mivel szerb információk szerint a 24-szeres Grand Slam-bajnok kihagyja a soron következő Paris Masterst.

Djokovic az egyetlen játékos a torna történetében, aki hétszer is diadalmaskodott a fedettpályás versenyen– ezt a rekordot azonban jövő hónapban nem fogja tovább növelni.

Azonban az, hogy kihagyja a párizsi versenyt, kétségessé teszi Djokovic részvételét a szezonvégi ATP Finalson is.

🚨 Novak Djokovic will NOT play Paris-Bercy this year ❌🇫🇷

