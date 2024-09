„Nemzetközileg nézve az MU nagyobb klub, mint a Bayern”

Érdekes véleménynyilvánítás az elmúlt évek eredményességét illetően.

Szerda este megkezdi szereplését a labdarúgó Európa-ligában a Manchester United. Erik ten Hag csapata pazar formában van az elmúlt három meccsén, hiszen egy gólt sem kaptak, tízet lőttek és a bajnokságban négy pontot szereztek két mérkőzés alatt, legutóbb 0-0-t játszottak a Crystal Palace vendégeként. Az El-ben a Twente ellen kezd az MU. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón a holland edző mellett Noussair Mazraoui felelt az újságírók kérdéseire, és a marokkói védőt arról faggatták, miért is igazolt Angliába.

„Szükségem volt egy új impulzusra a Bayern München után. Jól éreztem magam, de úgy voltam, jobb lenne egy komfortosabb helyen. Bejött a képbe a Manchester United, azt hiszem nem kell elmagyaráznom, miért csatlakozik egy ilyen klubhoz az ember. Én azt gondolom, nemzetközi szinten az MU nagyobb, híresebb csapat, mint a Bayern München” – osztotta meg gondolatait a 26 esztendős védő, aki eddig alapembernek számít Erik ten Hag idei együttesében.

A marokkói játékos a 15 millió eurós vételáráról is szót ejtett. Ott tréfásan azt jegyezte meg, hogy mivel olcsón érkezett, így a szurkolók úgy gondolják már most, hogy jó vétel volt.

